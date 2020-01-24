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Васнецова и Колотов одержали победу в сингл-миксте на чемпионате России в Ижевске

Васнецова и Колотов одержали победу в сингл-миксте на чемпионате России в Ижевске
Биатлон / Чемпионат России 0

Представители Пермского края Валерия Васнецова и Иван Колотов выиграли сингл-микст в рамках чемпионата России в Ижевске. Вторыми финишировали Ольга Якушова и Сергей Корастылёв, выступавшие за команду Красноярского края. На третью ступень пьедестала почёта поднялся дуэт из Свердловской области — Тамара Воронина и Алексей Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России. Ижевск
Сингл-микст

1. Пермский край (Валерия Васнецова/Иван Колотов) – 34.44,5 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона)
2. Красноярский край (Ольга Якушова/Сергей Корастылёв) – +5,9 (0+3)
3. Свердловская область (Тамара Воронина/Алексей Шевченко) – +34,8 (0+10)
4. Пермский край – Башкортостан (Екатерина Муралеева/Валентин Михайлов) – +45,2 (0+7)
5. Тюменская область (Ольга Мощенкова/Евгений Идинов) – +47,5 (1+8)
6. Свердловская область – ЯНАО (Алина Клевцова/Александр Попов) – +1.13,5 (2+8).

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