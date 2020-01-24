Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, Старых — восьмая

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Ставшей второй шведке Ханне Эберг до золота не хватило той самой минуты, которая, по правилам, была добавлена к её результату за один промах. Бронзовым призёром стала Анаис Бескон.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, которая финишировала с восьмым результатом. Старых с чистой стрельбой отстала от лидера на 3 минуты.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Денизе Херрман (Германия) – 41.33,4 (0 штрафных минут).

2. Ханна Эберг (Швеция) – +59,2 (1).

3. Анаис Бескон (Франция) – +1.15,7 (0)…

8. Ирина Старых (Россия) — +2.59,5 (0)…

13. Лариса Куклина (Россия) – +3.16,2 (1)…

27. Кристина Резцова (Россия) – +4.51,8 (2)…

35. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +5.25,0 (3)…

69. Светлана Миронова (Россия) — +8.10,4 (7).