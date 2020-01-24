Куклина: оценю своё состояние на 3,5 балла из 5

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где она с одним промахом заняла 13-е место.

«Не знаю, почему центральный выстрел не закрылся. Была уверена, что будет попадание. Либо дёрнулась, либо габарит не закрылся. Не знаю. Пока не довольна только этим, хотя и состояние было немного тяжёлое. При такой погоде надо стрелять на ноль.



Трудно ли начинать этап с индивидуальной гонки? В моём случае это даже лучше. Для меня самая тяжёлая дисциплина – спринт.



Перед чемпионатом мира надо искать не физические резервы, а своё состояние. Сейчас оно не очень. Но я знаю и тренеры тоже, что мы можем работать. Как выяснилось на предыдущем этапе, мне не хватало отдыха. Сейчас моя проблема в этом, наверное. Если взять выступление в Эстерсунде за пять баллов, то сейчас оценю своё состояние на три с половиной. К чемпионату мира надо добрать эти недостающие полтора балла», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.