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Старых: чувствовала, как у меня трясутся ноги от усталости и волнения

Старых: чувствовала, как у меня трясутся ноги от усталости и волнения
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), она была точна на всех огневых рубежах и заняла восьмое место.

«Было тяжело бежать. Может, горы сказываются. Или не отошла от Рупольдинга и Оберхофа. Надо подумать. Рада, что справилась со стрельбой. Последний рубеж дался тяжело, я чувствовала, как трясутся ноги.

Видимо, от ответственности и усталости. Помню, как в прошлом году промахнулась 20-м выстрелом – и это лишило меня как минимум «цветов», – сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Победительницей индивидуальной гонки стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Второй финишировала шведка Ханна Эберг. Третье место заняла француженка Анаис Бескон.

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