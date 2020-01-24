Старых: чувствовала, как у меня трясутся ноги от усталости и волнения

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), она была точна на всех огневых рубежах и заняла восьмое место.



«Было тяжело бежать. Может, горы сказываются. Или не отошла от Рупольдинга и Оберхофа. Надо подумать. Рада, что справилась со стрельбой. Последний рубеж дался тяжело, я чувствовала, как трясутся ноги.



Видимо, от ответственности и усталости. Помню, как в прошлом году промахнулась 20-м выстрелом – и это лишило меня как минимум «цветов», – сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Победительницей индивидуальной гонки стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Второй финишировала шведка Ханна Эберг. Третье место заняла француженка Анаис Бескон.