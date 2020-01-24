Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций после первой гонки в Поклюке
Женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в Кубке наций после индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Лидируют норвежские биатлонистки, вторыми идут шведки, третьими – француженки.
В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяются квоты на участие биатлонисток каждой страны в личных гонках в следующем сезоне. Чтобы выставлять на одну гонку максимальное число участниц – шесть, необходимо занять место в числе пяти лучших команд Кубка наций.
Биатлон. Кубок наций. Женщины
После 13 гонок
1. Норвегия – 4839.
2. Швеция – 4319.
3. Франция – 4256.
4. Германия – 4139.
5. Россия – 3991.
6. Швейцария – 3947.
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