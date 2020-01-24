Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций после первой гонки в Поклюке

Женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в Кубке наций после индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Лидируют норвежские биатлонистки, вторыми идут шведки, третьими – француженки.

В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяются квоты на участие биатлонисток каждой страны в личных гонках в следующем сезоне. Чтобы выставлять на одну гонку максимальное число участниц – шесть, необходимо занять место в числе пяти лучших команд Кубка наций.

Биатлон. Кубок наций. Женщины

После 13 гонок

1. Норвегия – 4839.

2. Швеция – 4319.

3. Франция – 4256.

4. Германия – 4139.

5. Россия – 3991.

6. Швейцария – 3947.