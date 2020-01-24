Херрман: впервые в жизни отстреляла чисто, идеальный день

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
«Просто потрясающе. Впервые в жизни отстреляла чисто. Идеальный день. Главной целью было — оставаться сосредоточенной на каждой мишени и на каждом рубеже, вести гонку шаг за шагом. Тяжёлый старт. Индивидуальная гонка — не самый любимый вид соревнований. Но сегодня это было просто невероятно.
Мне очень нравится эта трасса. После изменений она стала чуть сложнее. Добавилось множество поворотов и крутых спусков. Мне это пришлось по душе. Знаю, что могу быть немного лучше ходом, но в индивидуальной гонке важнее стрельба. Это традиционная дисциплина в биатлоне, и я очень рада победить в ней», – приводит слова Херрман сайт biathlonworld.com.
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