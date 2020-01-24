Сборная ХМАО выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Ижевске

Первая сборная ХМАО, за которую выступали Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Пётр Пащенко и Дмитрий Иванов, выиграла смешанную эстафету в рамках проходящего в Ижевске чемпионата России. Команда одержала победу, несмотря на два штрафных круга.



Второй результат показала сборная ЯНАО. Алёна Иванова, Резеда Сибгатуллина, Дмитрий Абашев и Рустам Каюмов уступили победителям 14 секунд. Бронзовые награды смешанной эстафеты достались команде Удмуртской Республики (+42,7), за которую выступили сёстры Анастасия и Ульяна Кайшевы, Александр Поварницын и Виктор Плицев.



Биатлон. Чемпионат России. Ижевск

Смешанная эстафета



1. ХМАО-Югра-1 — 1:19.12,6 (2 штрафных круга + 12 дополнительных патронов)

2. ЯНАО — +14,0 (0+5)

3. Удмуртская Республика — +42,7 (0+10)