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Сборная ХМАО выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Ижевске

Сборная ХМАО выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Ижевске
Биатлон / Чемпионат России 0

Первая сборная ХМАО, за которую выступали Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Пётр Пащенко и Дмитрий Иванов, выиграла смешанную эстафету в рамках проходящего в Ижевске чемпионата России. Команда одержала победу, несмотря на два штрафных круга.

Второй результат показала сборная ЯНАО. Алёна Иванова, Резеда Сибгатуллина, Дмитрий Абашев и Рустам Каюмов уступили победителям 14 секунд. Бронзовые награды смешанной эстафеты достались команде Удмуртской Республики (+42,7), за которую выступили сёстры Анастасия и Ульяна Кайшевы, Александр Поварницын и Виктор Плицев.

Биатлон. Чемпионат России. Ижевск
Смешанная эстафета

1. ХМАО-Югра-1 — 1:19.12,6 (2 штрафных круга + 12 дополнительных патронов)
2. ЯНАО — +14,0 (0+5)
3. Удмуртская Республика — +42,7 (0+10)

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