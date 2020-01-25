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Биатлонисты Цветков и Волков не будут участвовать в отборе на чемпионат Европы

Биатлонисты Цветков и Волков не будут участвовать в отборе на чемпионат Европы
Биатлон / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион Алексей Волков и чемпион мира Максим Цветков не примут участия в отборе на чемпионат Европы, который проходит в рамках шестого этапа Кубка России в Ижевске.

Как сообщает «Матч ТВ», Волков пропускает отбор из-за болезни. Тренеры сборной Москвы рассказали, что Цветков тоже остался дома. Он не планировал участвовать в соревнованиях в Ижевске и в ближайшее время собирается на сбор для подготовки к чемпионату России.

С учётом результатов двух спринтерских гонок в Ижевске тренерский штаб сборной России сформирует состав российской команды на чемпионат Европы. На соревнованиях выступят чемпион мира Антон Бабиков и олимпийский чемпион Дмитрий Малышко.

Ранее у женщин победительницей первой спринтерской гонки на шестом этапе Кубка России стала Валерия Васнецова.

Васнецова выиграла первый спринт в Ижевске в рамках отбора на чемпионат Европы
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