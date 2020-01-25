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Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 25 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 17:00 мск.

Сборная России получила четвёртый стартовый номер. За неё выступят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.

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