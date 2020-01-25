Сборная России по биатлону заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

Сегодня, 25 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась одиночная смешанная эстафета.
Сборная России, за которую выступали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова, заняла 13-е место. Победу одержала сборная Франции в составе Эмильена Жаклена и Анаиса Бескона.
Серебро завоевала команда Эстонии, третий результат показали австрийские биатлонисты.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения
Сингл-микст
1. Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон) — 38.33,4 (0+5)
2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — +5,9 (0+3)
3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — +12,1 (0+6)
4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — +16,0 (0+6)
5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — +28,8 (1+4)...
13. Россия (Эдуард Латыпов, Кристина Резцова) — +1.18,5 (0+10).
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