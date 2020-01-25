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Сборная России по биатлону заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

Сборная России по биатлону заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 25 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась одиночная смешанная эстафета.

Сборная России, за которую выступали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова, заняла 13-е место. Победу одержала сборная Франции в составе Эмильена Жаклена и Анаиса Бескона.

Серебро завоевала команда Эстонии, третий результат показали австрийские биатлонисты.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения
Сингл-микст

1. Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон) — 38.33,4 (0+5)
2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — +5,9 (0+3)
3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — +12,1 (0+6)
4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — +16,0 (0+6)
5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — +28,8 (1+4)...
13. Россия (Эдуард Латыпов, Кристина Резцова) — +1.18,5 (0+10).

Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Неужели и здесь у России нет шансов? LIVE
У сборной России по биатлону пока всё очень плохо. Может, хоть в смешанной эстафете прорвёт?
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