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Латыпов: воткнули лыжи, мы оба зацепились и упали

Латыпов: воткнули лыжи, мы оба зацепились и упали
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). В ходе гонки спортсмен дважды упал. Сборная России в итоге заняла 13-е место.

«Надо успокоиться, всё проанализировать. Участвовал ли до этого в сингл-миксте? Это второй раз. Могу бежать такую гонку, но сегодня с самого начала всё пошло не по плану. Надо разобраться.

Причина падения? Мне лыжи воткнули, мы оба зацепились и упали. Это контактная борьба. Так бывает», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу одержала сборная Франции в составе Эмильена Жаклена и Анаиса Бескона. Серебро завоевала команда Эстонии, третий результат показали австрийские биатлонисты.

Сборная России по биатлону заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
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