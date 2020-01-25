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Эстонец Захна: в индивидуалке я был 101-м, а сегодня оказался на подиуме. Представляете?

Эстонец Захна: в индивидуалке я был 101-м, а сегодня оказался на подиуме. Представляете?
Биатлон / Кубок мира 0

Эстонский биатлонист Рене Захна прокомментировал второе место в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения), где он выступал вместе с Региной Оей.

«Мы не привыкли к таким результатам. Была очень интенсивная гонка, команды менялись местами, как сумасшедшие. Регина была великолепна! Она умеет здорово стрелять, а сегодня ещё и бежала круто! Хочу спросить у присутствующих, знает ли кто-то, на каком месте я финишировал в индивидуальной гонке? Это было всего два дня назад. Не знаете? Я финишировал 101-м! Представляете? А сегодня я на подиуме. Это не кажется логичным. До сих пор не могу понять, как оказался здесь», — передаёт слова Захны корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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