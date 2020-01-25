Резцова: стрельба? Все тренеры сказали, что нужно рисковать

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила выступление сборной России в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Резцова и Эдуард Латыпов заняли 13-е место.

«Я шла практически везде одна, один раз соперницу подрезала на спуске, но она не упала, всё нормально. На первом этапе я почувствовала, что нет лёгкости, но скажу, что это последствия пятничной гонки, была усталость.

Работала настолько, насколько было сил, постаралась доработать. Стрельба? Все тренеры сказали, что нужно рисковать, не проверила изготовку. Это чисто суета. Поддержу Латыпова, нужно будет дальше работать и бороться", — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Поклюке завершится завтра, 26 января.