Елисеев: последний круг превратился в проблему? Ещё лет пять назад, наверное

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).



«В целом не вижу своих ошибок на дистанции, только на стрельбе. Причины промахов? Они внутри меня, всё идёт из головы. В азарте первого круга не смог выполнить установку, и это, конечно, большая ошибка.



Последний круг превратился в проблему? Ну ещё лет пять назад, наверное, он превратился в проблему. Чем это лечится? Раньше нужно подготовку начинать. Как только завершается сезон, нужно пересаживаться на велосипед, крутить по пять часов. Мне нужно именно это.



Сложно упрекнуть тренеров — они работают по максимуму, на каждой тренировке пытаются что-то «наслушать». Была некая проблема, что индивидуальности не хватило по причине слишком большой группы. Но, опять-таки, если бы не попробовали, то и результата не узнали бы.



В целом проблемы традиционные. Пока голова свежая, легко и к стрельбе подходить, а сейчас уже непросто переключиться с гонки на стрельбу. Думаю, отдых поможет», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.