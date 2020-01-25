Логинов оценил своё состояние по пятибалльной системе

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
«Физическое состояние сегодня не позволяло хорошо стрелять стоя. Ноги сегодня были «не мои». С чем связано? Я не сторонник того, что от усталости всё скапливается — лишь отчасти, а в целом у нас перерывы есть. Думаю, проблема местная.
Кажется, знаю, что нужно изменить перед чемпионатом мира. Впереди 16 дней, и я, конечно, хочу провести их плодотворно в плане подготовки. Естественно, немного отдохнуть и в итоге сделать так, чтобы была хорошая форма.
Состояние в Поклюке? Сейчас, думаю, тройка по пятибалльной. Никогда не выхожу на гонку отбыть номер, всегда выжимаю из себя максимум. Так было и сегодня», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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