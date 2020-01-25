Франция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия — четвёртая

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Второй в борьбе финишировала команда Норвегии, третьими, с минутным отставанием, стали немецкие спортсмены.



Сборная России в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Ирины Старых заняла четвёртое место.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения

Смешанная эстафета, 4х6 км



1. Франция (Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон) – 1:17.53,3 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) – отставание +40,6 (0+4).

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) — +1.01,4 (0+5).

4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) — +1.24,8 (0+7).