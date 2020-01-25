Куклина: не знаю, где брать силы на масс-старт. Наверное, мне стоит его пропустить

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Российская команда финишировала четвёртой, отстав от победившей сборной Франции на полторы минуты.



«Тяжесть до сих пор присутствует, хотя бежалось лучше, чем вчера. Но я не знаю, где ловить эту лёгкость и когда она появится. Неплохие секунды «ногами? Всё равно нет ощущения, что бежалось легко. Если сравнивать с индивидуальной гонкой, то чуть получше. Никто не может обещать, когда эта лёгкость придёт. Даже тренеры. Никто не может залезть внутрь спортсмена. Он сам должен знать, что ему надо.



Бежать масс-старт или выспаться и отдохнуть завтра? Тяжёлый вопрос. Вроде бы, присутствует сильная усталость, не знаю, где брать силы на масс-старт. И как показывает практика Кубка мира, масс-старты мне не даются легко. Я всё же не думаю, что надо пропускать масс-старт. У нас будет достаточно времени на восстановление. Бежать стоит, надо бороться за очки. Я всегда выхожу на старт с настроем бороться за самое высокое место. Иначе что я здесь вообще делаю? Конечно, я ставлю цель попасть в топ-15 Кубка мира, чтобы иметь возможность выбирать стартовую группу», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Франция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия — четвёртая