Хованцев — о смешанной эстафете: мужики проиграли гонку, девчонки выжали максимум

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Команда в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Ирины Старых финишировала четвёртой.
«Мужики провалили свои этапы напрочь. Слишком много запасных. Матвей вообще встал «ногами» на последнем круге. По Логинову — надо с ним поговорить. «Стойка» была не его, точно. На «лёжке» ветер менял направление во время стрельбы и Матвея, и Сашки. У Матвея стрельба ушла налево вверх, у Сашки — то же самое примерно. Стоя Логинов, конечно, не справился. «Ногами» шёл неплохо.
Мы могли быть сегодня в призёрах. Эту эстафету проиграли ребята. Девчонки выжали максимум из ситуации. Один дополнительный патрон на два этапа — хороший результат. Старых на финише обыграла шведку. Ирина в своём стиле, как обычно здорово, прошла последний круг. Может ли она начинать гонку быстрее? Думаю, она смотрит всегда за своим состоянием и отталкивается от этого», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
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