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Хованцев рассказал, кто из россиян побежит масс-старт в Поклюке

Хованцев рассказал, кто из россиян побежит масс-старт в Поклюке
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из членов команды выйдет на старт гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

«Масс-старт побегут все шесть человек, кто туда попал. По три у парней и девчонок. У девушек ещё есть шанс, что побежит Юрлова, она стоит первой запасной. Возможно, кто-то откажется и она сможет пробежать.

Эдик Латыпов — второй запасной для масс-старта. Он тоже готов бежать, если будет возможность. У ребят, кажется, один из швейцарцев отказался, так что будет ждать окончательного списка», — заявил Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Ранее Лариса Куклина заявила, что может пропустить масс-старт в Поклюке из-за усталости.

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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев был очень расстроен неудачей подопечных в одиночной эстафете.
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