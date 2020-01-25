Отец биатлонистов Фабьена и Флорана Клодов найден мёртвым

Канадская пресса сообщает об опознании одного из найденных в горах тел туристов. По информации CBC, оно оказалось принадлежащим Жилю Клоду — отцу биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клодов.



О трагедии стало известно 23 января. За день до этого восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замёрзшее озеро в Канаде и провалились под лёд. Троим из них удалось спастись, пятеро пропали без вести. Гид, возглавлявший группу, скончался через несколько часов после происшествия.



В тот же день Фабьен Клод завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке в Поклюке. Для него эта медаль стала дебютной на этапах Кубка мира.

Сразу же после гонки спортсмены по понятным причинам покинули Поклюку и снялись с шестого этапа Кубка мира.