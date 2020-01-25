Украинка Пидгрушная рассказала о своей ошибке, повлёкшей дисквалификацию всей команды

Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала о причинах дисквалификации команды по результатам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).



«Насколько я сейчас могу проанализировать эту ситуацию, то, скорее всего, судья показал неправильный рубеж словенке, которая шла рядом со мной. Я на спуске перед стадионом стояла в спину за ней и, соответственно, ориентировалась по ней. И перед тем на трассе кто-то мне кричал, что я десятая, поэтому я совершенно не удивилась тому, что попала на десятую установку.



И потом, когда я уже сняла оружие, держала его в руках и начала изготовку, в этот момент судья машет рукой словенке, указывает на десятую установку. Ну и мне показывает, мол, переходи дальше. А поскольку всё это происходило буквально в течение какой-то секунды, я не успела понять, что происходит, и сориентироваться, что нужно одеть вновь оружие и после этого перейти на другой коврик. Ведь любой переход согласно правилам должен происходить с надетым оружием.



Но за счёт того, что это произошло настолько быстро, к тому же было следствием не моей ошибки с выбором коврика, я в свою очередь допустила грубую ошибку на рубеже. Соответственно, я, держа винтовку в руках, переместилась назад. И хотя она смотрела вверх и в сторону установок, это является нарушением правил безопасности. Соответственно и время потеряла, и подготовку к стрельбе несколько испортила, ведь уже пошла пульсация по ногам, а это влияет на стрельбу. Но постаралась, отработала на ноль. И ещё еду на последнем круге и думаю: нам же должны вычесть это время, которое я потратила на переход из-за чужой ошибки… Ну а на самом деле нас дисквалифицировали из-за того, что я нарушила правила…



Очень жаль, и я хочу извиниться и перед спортсменами нашей команды, перед тренерами и болельщиками. Потому что я как раз и выходила на старт именно для того, чтобы команда была более конкурентоспособной», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.



Без учёта дисквалификации украинцы финишировали с 10-м временем. Победу одержала сборная Франции, команда России показала четвёртый результат.

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован