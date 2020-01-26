Польховский: нынешний состав, особенно женский, довести до медалей ЧМ реально

Вице-президент СБР по обеспечению сборных команд Валерий Польховский рассказал, как тренерский штаб национальной команды изменит подготовку спортсменов к конкретным гонкам, а также отметил, что верит в успех на чемпионате мира в Антхольце.



«Эта методика давно существует. У нас как принято? Бежать все дистанции. Но если человек не расположен к четырём рубежам, допустим, то зачем? У Мироновой, условно, не получаются 15-километровые гонки. Наверное, в подготовке лучше сфокусироваться на других дистанциях. А эстафеты уже по ситуации. Посмотрите зачёты Кубка мира по отдельным дисциплинам. За исключением уникальных спортсменов вроде Фуркада или Бё в спринтах и индивидуальных гонках есть разделение, чувствуется специализация.

Верю ли, что нынешний состав, особенно женский, за оставшееся до чемпионата мира время можно довести до медалей? Это реально. В частности, если говорить о женщинах, в эстафете", — приводит слова Польховского «Матч ТВ».