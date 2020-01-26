Польховский: нынешний состав, особенно женский, довести до медалей ЧМ реально

Вице-президент СБР по обеспечению сборных команд Валерий Польховский рассказал, как тренерский штаб национальной команды изменит подготовку спортсменов к конкретным гонкам, а также отметил, что верит в успех на чемпионате мира в Антхольце.
«Эта методика давно существует. У нас как принято? Бежать все дистанции. Но если человек не расположен к четырём рубежам, допустим, то зачем? У Мироновой, условно, не получаются 15-километровые гонки. Наверное, в подготовке лучше сфокусироваться на других дистанциях. А эстафеты уже по ситуации. Посмотрите зачёты Кубка мира по отдельным дисциплинам. За исключением уникальных спортсменов вроде Фуркада или Бё в спринтах и индивидуальных гонках есть разделение, чувствуется специализация.
Верю ли, что нынешний состав, особенно женский, за оставшееся до чемпионата мира время можно довести до медалей? Это реально. В частности, если говорить о женщинах, в эстафете", — приводит слова Польховского «Матч ТВ».
- 26 января 2020
-
13:31
-
11:00
- 25 января 2020
-
23:45
-
22:50
-
22:39
-
19:44
-
19:34
-
18:40
-
18:22
-
18:03
-
17:51
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:13
-
15:59
-
15:08
-
13:46
-
12:56
-
12:34
-
11:38
-
09:34
-
09:24
- 24 января 2020
-
22:57
-
21:55
-
20:48
-
20:19
-
19:36
-
18:46
-
18:31
-
18:17
-
18:13
-
18:09
-
17:48