Елисеев: стоит чаще рисковать, попытаться попадать в топ, а не быть хорошим середняком

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где он с чистой стрельбой занял 11-е место.



«Позитива больше, гонка хорошая получилась. Ход оставляет желать лучшего. Надеюсь, это исправимо до чемпионата мира. Единственное, на все гонки может не хватить отдыха, базы не хватает. Пока мы не смогли переломить особенности организма. Я шёл по заданию, первые круги экономил силы, чтобы оставить их на последний круг. Не хватило тактики на последнем круге, Лукас сильно ускорился на последних метрах, а мне не хватает скорости пока.

Стоит чаще рисковать, попытаться попадать в топ, а не быть хорошим середняком. Прошёл с определённым запасом, если бы это была разделка, последний круг пошёл бы побыстрее. Завтра еду на сбор, оттуда — на чемпионат мира. Думаю, всё будет продуктивно. Что к рубежу после спуска спортсмены подходят с пульсом ниже оптимального — правда. Но тут ничего не поделать. Если лупить равнину, пульс восстановится, а лактат накопится", — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.