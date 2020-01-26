Стрельцов: бегаю на лыжах Логинова, мои пока не подходят для этой погоды

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал выступление в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где он показал 19-й результат, допустив один промах.



«Конечно, доволен выступлением в Поклюке. Два раза быть в двадцатке лучших — хороший результат. Очень хочется бороться за медали, но самочувствие пока не позволяет. Попал ли на чемпионат мира? Пока не знаю, это уже тренеры должны решать. Поеду на сбор в Италию вместе с основной командой, а там штаб уже будет смотреть, кто лучше готов.



Допустил промах, потому что не совсем сориентировался по ветру. Конечно, хотелось по такой гонке пройти чище. В принципе, мог держаться с соперниками на дистанции. Но, опять же, говорю про тех, кто бежал ниже топ-15. Это соперники моего уровня, а те, кто выше, это, конечно, совсем другое. За Йоханнесом совсем не получилось удержаться.



Ещё хотел бы публично сказать спасибо Александру Логинову, потому что бегаю здесь на его лыжах. Мои лыжи пока не подходят для этой погоды. Надеюсь, тоже исправят. Извинился ли перед Логиновым, что опередил его на его же лыжах? Он очень адекватно на это реагирует.



Дальнейшие цели — добиться прогресса на дистанции. В Антерсельве получилось побывать как раз на этот Новый год, буквально на три дня поехал туда покататься, посмотреть трассу. Этап в Поклюке оцениваю для себя на твёрдую четвёрку, даже на четвёрку с плюсом», — передаёт слова Стрельцова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.