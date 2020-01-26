Фийон-Майе: увидев между мною и Фуркадом несколько секунд, «втопил» на полную

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Допустив на дистанции один промах, он сумел одержать победу, на 10 секунд опередив ближайшего преследователя.



«Мы работали вместе с Мартеном Фуркадом, чтобы создать преимущество над остальными спортсменами, а в какой-то момент также вместе догоняли норвежцев. Очень не хотели отдавать победу Норвегии. Знал, что надо стрелять быстро и точно на последнем рубеже.

Когда увидел, что между мною и Мартеном несколько секунд на последнем круге, то «втопил» на полную и постарался убежать», — передаёт слова Фийона-Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лучший результат в масс-старте среди представителей России показал Матвей Елисеев, финишировавший 11-м.