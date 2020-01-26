Фийон-Майе: увидев между мною и Фуркадом несколько секунд, «втопил» на полную

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Допустив на дистанции один промах, он сумел одержать победу, на 10 секунд опередив ближайшего преследователя.
«Мы работали вместе с Мартеном Фуркадом, чтобы создать преимущество над остальными спортсменами, а в какой-то момент также вместе догоняли норвежцев. Очень не хотели отдавать победу Норвегии. Знал, что надо стрелять быстро и точно на последнем рубеже.
Когда увидел, что между мною и Мартеном несколько секунд на последнем круге, то «втопил» на полную и постарался убежать», — передаёт слова Фийона-Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лучший результат в масс-старте среди представителей России показал Матвей Елисеев, финишировавший 11-м.
- 26 января 2020
-
16:17
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:39
-
15:02
-
15:02
-
13:31
-
11:00
- 25 января 2020
-
23:45
-
22:50
-
22:39
-
19:44
-
19:34
-
18:40
-
18:22
-
18:03
-
17:51
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:13
-
15:59
-
15:08
-
13:46
-
12:56
-
12:34
-
11:38
-
09:34
-
09:24
- 24 января 2020
-
22:57
-
21:55
-
20:48
-
20:19