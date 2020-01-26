Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что на сбор с основной национальной командой перед чемпионатом мира отправятся биатлонисты, выступавшие на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

«Состояние Логинова не вызывает опасений. Изучаю аналитику. Очевидно, что проблема может быть решена. Да, он подустал, но у меня есть уверенность, что сбор в Италии ему поможет. Он быстро восстанавливается, у него хорошая аэробная база. Двух недель ему хватит, чтобы восстановить кондиции. Думаю, его функционал наложил отпечаток на не слишком качественную стрельбу. Он не развалил стрельбу. Делал паузу и всё равно дорабатывал.



На сбор перед чемпионатом мира едут все шестеро ребят, которые выступали в Поклюке. За Халили продолжаем следить на юниорском чемпионате мира. Смотрим также итоги российского отбора в Ижевске. На Кубке IBU ещё будет старт в Арбере, эти результаты тоже учтём при формировании окончательного состава команды.



Стрельцов доказал свою состоятельность, чтобы поехать на чемпионат мира. Даже если он не получит возможности стартовать, ему надо почувствовать атмосферу, побыть на таком уровне», — сказал Белозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.