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Долль: удивлён оказаться на подиуме. В ходе гонки надеялся попасть в десятку

Долль: удивлён оказаться на подиуме. В ходе гонки надеялся попасть в десятку
Биатлон / Кубок мира 0

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Допустив на дистанции один промах, он финишировал вторым, на 10 секунд отстав от победившего Кентена Фийона-Майе из Франции.

«Вообще не ожидал, что сегодня окажусь на подиуме. Лыжи работали плохо на первых кругах, а потом каким-то образом всё нормализовалось. Но даже с учётом этого удивлён, что смог опередить Йоханнеса, Мартена и Ветле на последнем круге.

После промаха на «стойке» понимал, что мне надо отыграть 25 секунд отставания. Тогда думал, хорошо вообще остаться в десятке. Так что борьба за медаль стала большим сюрпризом», — передаёт слова Долля корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучший результат в масс-старте среди представителей России показал Матвей Елисеев, финишировавший 11-м.

Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев — 11-й
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