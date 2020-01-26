Биатлонистка Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте КМ, Миронова — 18-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после шестого этапа в Поклюке, заключительного перед чемпионатом мира. Экхофф пропускала масс-старт из-за недомогания, однако итальянка Доротея Вирер не сумела воспользоваться отсутствием главной конкурентки. Вирер финишировала девятой и не сумела догнать Экхофф в погоне за «Большим хрустальным глобусом».

Лучшая из россиянок Светлана Миронова осталась на 18-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 13 гонок

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 524.

2. Доротея Вирер (Италия) – 509.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 456…

18. Светлана Миронова (Россия) – 228…

23. Лариса Куклина (Россия) – 179.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».