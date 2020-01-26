Биатлонистка Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте КМ, Миронова — 18-я
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после шестого этапа в Поклюке, заключительного перед чемпионатом мира. Экхофф пропускала масс-старт из-за недомогания, однако итальянка Доротея Вирер не сумела воспользоваться отсутствием главной конкурентки. Вирер финишировала девятой и не сумела догнать Экхофф в погоне за «Большим хрустальным глобусом».
Лучшая из россиянок Светлана Миронова осталась на 18-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 13 гонок
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 524.
2. Доротея Вирер (Италия) – 509.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 456…
18. Светлана Миронова (Россия) – 228…
23. Лариса Куклина (Россия) – 179.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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Похоже, 26 – это не предел для наших биатлонистов.
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