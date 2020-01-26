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Васильев: как можно было так натренировать биатлонистов, что они ноги еле волочат?

Васильев: как можно было так натренировать биатлонистов, что они ноги еле волочат?
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления российских биатлонистов на первых шести этапах Кубка мира. Россияне не попадали на пьедестал почёта с середины декабря 2019 года — 26 гонок подряд.

«Сложно подбирать определения, всё не очень хорошо. Сегодня посмотрел, как бегут наши спортсмены — та же Миронова, которая считается у нас быстроходом, и как бегут соперницы. У соперниц и частота движений другая, и мощность. Чувствуется, что у наших просто нет сил. Не знаю, чем наши занимались в подготовительный период, но все «мёртвые». Как можно было так натренировать спортсменов, что они ноги еле волочат?

К 26 гонкам без медалей можно относиться как угодно, главное, что будет на чемпионате мира. Но с такими результатами шансы на успех на чемпионате мира минимальны. Даже Саша Логинов слабый в этом году. Начали за здравие, а сейчас всё движется к тому, что закончится за упокой. Остаётся верить только в чудо», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Похоже, 26 – это не предел для наших биатлонистов.
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