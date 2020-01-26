Васильев: как можно было так натренировать биатлонистов, что они ноги еле волочат?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления российских биатлонистов на первых шести этапах Кубка мира. Россияне не попадали на пьедестал почёта с середины декабря 2019 года — 26 гонок подряд.
«Сложно подбирать определения, всё не очень хорошо. Сегодня посмотрел, как бегут наши спортсмены — та же Миронова, которая считается у нас быстроходом, и как бегут соперницы. У соперниц и частота движений другая, и мощность. Чувствуется, что у наших просто нет сил. Не знаю, чем наши занимались в подготовительный период, но все «мёртвые». Как можно было так натренировать спортсменов, что они ноги еле волочат?
К 26 гонкам без медалей можно относиться как угодно, главное, что будет на чемпионате мира. Но с такими результатами шансы на успех на чемпионате мира минимальны. Даже Саша Логинов слабый в этом году. Начали за здравие, а сейчас всё движется к тому, что закончится за упокой. Остаётся верить только в чудо», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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