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Ханна Эберг: раньше всегда что-то мешало мне одержать победу

Ханна Эберг: раньше всегда что-то мешало мне одержать победу
Биатлон / Кубок мира 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в масс-старте на шестом этапе Кубка мира, прошедшем в Поклюке (Словения). В гонке спортсменка допустила один промах и показала пятый ход, уступив 19 секунд финской биатлонистке Кайсе Мякяряйнен.

«Мне удался отличный старт. Я здорово стреляла лёжа, что дало мне уверенность в том, что сегодня я могу быть очень высоко. Промах на третьей стрельбе не выбил меня из колеи, хотя было неприятно догонять и сокращать отрыв. На последнюю «стойку» я подошла с мыслью, что если отстреляю чисто, то выиграю эту гонку. Раньше всегда что-то мешало мне одержать победу. Очень рада, что сегодня всё получилось. На чемпионате мира у меня ещё несколько хороших возможностей», – передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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