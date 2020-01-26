Тарасова объяснила, почему результаты биатлонистов ниже, чем у фигуристов

Известный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу того, почему российские биатлонисты не показывают таких же высоких результатов, как фигуристы.
«Я думаю, что сейчас мало народу вообще бегает и стреляет. Мы влюбили в себя людей, которые привели к нам на катки тысячи детей, и у нас есть из кого выбирать. Мне кажется, что в биатлоне очень мало в той сетке, откуда выбирают.
Нужно ли вообще критиковать спортсменов и дело ли это журналистов? Мы подмечать что-то должны, но критиковать-то почему? Мы зрители. С возможностью писать или показывать. Как говорил мой папа: «Тренерская работа очень простая – выходи и тренируй». Приблизительно то же самое.
Можно ли спортсменам читать негативные отзывы в интернете? Не знаю, кому что нужно. Одному – пряники, а другому – водички попить. Одного надо погладить по головке, а другого по ней немножко стукнуть», — сказала Тарасова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
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