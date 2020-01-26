Аликин: тренерский штаб очень слабый, некоторые люди не заслужили работать в сборной

Бывший тренер сборной России по биатлону олимпийский чемпион Владимир Аликин раскритиковал тренерский штаб российской биатлонной команды.

«Тренерский штаб очень слабый, некоторые люди не заслужили в сборной команде быть и работать. Как их набрали, по каким критериям их взяли в сборную, мне не понять. Отсюда и подготовка летняя была неправильной, вот и всё, можно делать выводы. Ещё первые этапы бежали более-менее, хоть какая-то свежесть была, а сейчас — просто яма, всё хуже и хуже. Они вот говорят: «Сейчас мы приедем в Риднау в Италию, подготовимся, и всё будет нормально». Смешно просто, чуть-чуть добавят, а другие дома будет сидеть, шампанское пить? Они же тоже будут готовиться к чемпионату мира. Немцы подходят, я ещё не говорю про французов и норвежцев, которые бегут, прут. Итальянцы подойдут на своём чемпионата мира в Антхольце. Это всё одни отговорки: то патроны, то ещё что-то. Просто смешно слушать.



Что ждёт нас на ЧМ? Как говорят, надежда умирает последней. Всё может быть, неизвестно, там же горы. Погодные условия могут вмешаться, или соперник поможет. Надеяться надо, но, честно говоря, мне с трудом верится.



Кого бы я выделил из сборной? Из женщин могу отметить Миронову, если справится со стрельбой, может зацепить что-то. У мужчин — Логинов, естественно, если правильно подойдёт», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.