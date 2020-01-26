Чепиков: сезон ещё не закончен, рано говорить о негативном прогнозе

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков считает, что биатлонисты сборной России имеют шансы на медали чемпионата мира, несмотря на 26 гонок Кубка мира без подиумов.



«Сезон ещё не закончен, рано говорить о негативном прогнозе. Смазалась январская подготовка, некоторые спортсмены не были на тренировочном сборе, не очень тактически грамотно сбор был проведён. Велика вероятность, что в подготовке в летний период были допущены ошибки.



Что ждёт нас на чемпионате мира? У нас есть определённые шансы на медали, команда психологически хорошо готова. Хотя 26 гонок у нас без медалей, но чемпионат мира — это уже не Кубок мира, здесь выступают по четыре спортсмена от команды, многое зависит от психологической устойчивости, от везения, от удачи, от настроя. Будем надеяться, что у нас будут медали. Надо грамотно провести сейчас подготовительный сбор, отдохнуть, расслабиться, чтобы меньше вопросов было от корреспондентов, и уже выступать», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Чемпионат мира пройдёт в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.