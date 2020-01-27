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Барнашов — о сборной России: усиленно тренироваться поздно

Барнашов — о сборной России: усиленно тренироваться поздно
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал антирекорд команды — 26 гонок Кубка мира подряд без медалей.

«Безусловно, последние результаты на Кубка мира вызывают опасения. Всё-таки до чемпионата мира — 2020 чуть больше двух недель. Понятно, что первая причина заключается в ошибках подготовки. Но сейчас не стоит посыпать голову пеплом и думать о негативе. Надо проанализировать всё, что можно сделать за столь короткий срок, и дать ребятам восстановиться, предоставить хороший отдых. Усиленно тренироваться и повышать нагрузки поздно. Это может загнать в ещё большую функциональную яму», — приводят слова Барнашова «Известия».

Последний раз на подиум российские биатлонисты поднимались 14 декабря. Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Даже не дно. Россия установила новый антирекорд по числу гонок без медалей
Похоже, 26 – это не предел для наших биатлонистов.
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