Барнашов — о сборной России: усиленно тренироваться поздно

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал антирекорд команды — 26 гонок Кубка мира подряд без медалей.
«Безусловно, последние результаты на Кубка мира вызывают опасения. Всё-таки до чемпионата мира — 2020 чуть больше двух недель. Понятно, что первая причина заключается в ошибках подготовки. Но сейчас не стоит посыпать голову пеплом и думать о негативе. Надо проанализировать всё, что можно сделать за столь короткий срок, и дать ребятам восстановиться, предоставить хороший отдых. Усиленно тренироваться и повышать нагрузки поздно. Это может загнать в ещё большую функциональную яму», — приводят слова Барнашова «Известия».
Последний раз на подиум российские биатлонисты поднимались 14 декабря. Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
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