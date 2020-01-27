Барнашов — о сборной России: усиленно тренироваться поздно

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал антирекорд команды — 26 гонок Кубка мира подряд без медалей.

«Безусловно, последние результаты на Кубка мира вызывают опасения. Всё-таки до чемпионата мира — 2020 чуть больше двух недель. Понятно, что первая причина заключается в ошибках подготовки. Но сейчас не стоит посыпать голову пеплом и думать о негативе. Надо проанализировать всё, что можно сделать за столь короткий срок, и дать ребятам восстановиться, предоставить хороший отдых. Усиленно тренироваться и повышать нагрузки поздно. Это может загнать в ещё большую функциональную яму», — приводят слова Барнашова «Известия».

Последний раз на подиум российские биатлонисты поднимались 14 декабря. Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.