Аликин: у меня плохие ожидания перед чемпионатом мира
Бывший тренер сборной России по биатлону олимпийский чемпион Владимир Аликин поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.
«У меня плохие ожидания перед чемпионатом мира. Перспективы взять хотя бы одну медаль — призрачные. Видно, что уровень функциональной подготовки спортсменов очень низкий и наверстать что-то за короткий период не получится. Был серьёзный просчёт в подготовке, и это стоит признать. Поэтому этот чемпионат мира будет полезен только для молодёжи, которая сможет получить опыт. Для тех же Поршнева и Стрельцова», — приводят слова Аликина «Известия».
В Кубке мира по биатлону сборная России установила антирекорд — 26 гонок подряд без медалей.
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