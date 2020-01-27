Барнашов — о Логинове: теперь всё зависит от искусства врачей и тренеров

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов оценил состояние Александра Логинова перед чемпионатом мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.
«Сашу беспокоит не только локоть, но и спина. Я часто общаюсь с его личным тренером Александром Касперовичем и могу сказать, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. Иначе он бы мог показывать гораздо более высокие результаты. Теперь всё зависит от искусства врачей и тренеров, чтобы они смогли помочь ему как можно лучше восстановиться. И тогда Логинов бы смог на равных конкурировать с лучшими биатлонистами сезона», — приводят слова Барнашова «Известия».
Барнашов также поделился ожиданиями от выступления российских биатлонисток на чемпионате мира.
«По женской сборной тяжело делать какие-то прогнозы. Хотелось бы, чтобы Светлана Миронова в спринтерской гонке и пасьюте могла бы побороться за высокие места. Но опять же — всё будет зависеть от состояния. Если оно будет таким же, как в Поклюке, то сложно будет ожидать чего-то серьёзного», — сказал Барнашов.
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