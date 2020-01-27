Кугаевский — о неудачном выступлении россиян: мы родились не в горах, как те же французы

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал результаты этапа Кубка мира в Поклюке. Сборная России установила антирекорд — 26 гонок подряд без медалей в Кубке мира.
«У мужчин индивидуальная гонка в Словении получилась трагичной. Александр Логинов и Гараничев чисто прошли три огневых рубежа, но допустили роковые промахи на четвёртом. У женщин достойно проявила себя Ирина Старых, не допустившая ни одного промаха в двух гонках подряд. Сейчас такие времена, что мы радуемся восьмому месту в индивидуальной гонке и четвёртому – в смешанной эстафете. Такая у российских биатлонистов готовность к среднегорью. Вы заметили, что после этапа в Рупольдинге у нас пошло большое отставание от лидеров из других стран по скорости? Наши спортсмены на высоте тяжелее проходят адаптацию. Что поделать – мы родились не в горах, как те же французы.
Сейчас у команды большие надежды на сбор в Риднау. От него будет зависеть очень многое. Считаю, что за две недели есть возможность пройти адаптацию и подтянуть скорость. Вообще, Антхольц как площадка проведения чемпионата мира – удачное для тюменцев место. Для Жени Гараничева это вообще одно из любимых мест, он побеждал здесь и много раз был призёром этапов Кубка мира", — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».
Чемпионат мира стартует 13 февраля.
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