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Зайцева – о сборной России: ребятам тяжело психологически, на них наседают

Зайцева – о сборной России: ребятам тяжело психологически, на них наседают
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала выступление мужской сборной России на Кубке мира.

«Не знаю, наезжать на ребят или поддержать их. Надо находиться рядом с ребятами, чтобы делать выводы. У них сейчас очевидный спад. К тому же им тяжело психологически, потому что на них наседают, ждут высоких результатов. У нас была похожая ситуация на Олимпиаде в Ванкувере.

У соперников по возрастающей идёт подготовка к чемпионату мира. Наши, наоборот, хорошо подвелись к первым этапам Кубка мира. По-хорошему, после спада должен быть подъём к чемпионату мира.

В чём сейчас нуждается Александр Логинов? Он опытный спортсмен. Думаю, у него есть свой план и он знает, как нужно подводиться к ЧМ.

По своему опыту могу сказать, что надо высчитывать старты, какие важные и неважные, и пропускать. В этом нет ничего страшного. Тут и возраст уже, когда нужно больше времени на восстановление. Всё должно обсуждаться с тренером», – цитирует Зайцеву Sportbox.ru.

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