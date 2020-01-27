Зайцева – о сборной России: ребятам тяжело психологически, на них наседают

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала выступление мужской сборной России на Кубке мира.

«Не знаю, наезжать на ребят или поддержать их. Надо находиться рядом с ребятами, чтобы делать выводы. У них сейчас очевидный спад. К тому же им тяжело психологически, потому что на них наседают, ждут высоких результатов. У нас была похожая ситуация на Олимпиаде в Ванкувере.



У соперников по возрастающей идёт подготовка к чемпионату мира. Наши, наоборот, хорошо подвелись к первым этапам Кубка мира. По-хорошему, после спада должен быть подъём к чемпионату мира.



В чём сейчас нуждается Александр Логинов? Он опытный спортсмен. Думаю, у него есть свой план и он знает, как нужно подводиться к ЧМ.



По своему опыту могу сказать, что надо высчитывать старты, какие важные и неважные, и пропускать. В этом нет ничего страшного. Тут и возраст уже, когда нужно больше времени на восстановление. Всё должно обсуждаться с тренером», – цитирует Зайцеву Sportbox.ru.