Гурьев — об антирекорде сборной России: вроде бы проделали хорошую работу

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал антирекорд команды — 26 гонок подряд без медалей в Кубке мира.

«Нечего сказать. Вроде бы проделали хорошую работу, но чего-то не хватает. В эстафете ребята не так стрельнули, в масс-старте можно было в кошки-мышки поиграть, а на рубежах тоже не пошло. Ира Старых продержалась две стрельбы, потом вязко всё сложилось.



Здоровье Куклиной? Горло заболело. Главное, чтобы температуры не было. Потому что переезд с высоты на высоту – всегда тяжело. Но доктор работает, всё должно быть нормально», – цитирует Гурьева сайт «Матч ТВ».

Гурьев также рассказал о формировании состава на чемпионат мира в Антхольце, который стартует 13 февраля.

«Этот же самый остаётся, хотя это к Виталию Норицыну больше вопрос. Нет смысла много народа в Антхольц завозить. Потому что если медалей не будет, по-любому в бой пойдёт в каждой гонке боевой состав. Шестая вакансия? Решение будет, думаю, по итогам Кубка IBU. У них один этап в начале февраля, второй стартует почти одновременно с чемпионатом мира на высоте 1700. Тоже в Италии, в Южном Тироле. То есть люди будут уже акклиматизированы, готовы. И с хорошей высоты можно брать кого-то в резерв. Как Иру Услугину в своё время. Приехала – и с листа побежала», — сказал тренер.

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