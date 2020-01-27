Гербулова выиграла второй спринт в отборе на чемпионат Европы по биатлону

Наталья Гербулова одержала победу во второй спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы. Второе место заняла Валерия Васнецова. Тройку призёров замкнула Наталья Ушкина.



Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Ижевск

Спринт. Женщины

1. Наталья Гербулова – 22.56,0 (0).

2. Валерия Васнецова – +4,3 (0).

3. Наталья Ушкина – +34,3 (0).

4. Алина Клевцова – +47,5 (1).

5. Екатерина Аввакумова – +1.02,1 (1)...

11. Елизавета Каплина – +1.44,3 (1).

12. Тамара Воронина – +1.48,8 (1)...

16. Екатерина Мошкова – +1.55,8 (2)...

19. Ульяна Кайшева – +2.06,3 (3)...

20. Ирина Казакевич – +2.23,2 (4).

В первом спринте победила Васнецова, а Гербулова стала второй. По итогам соревнований в Ижевске попасть в состав на чемпионат Европы в Отепя может только одна биатлонистка.