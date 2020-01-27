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Бажин — шестой в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ, Халили не попал в топ-30

Бажин — шестой в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ, Халили не попал в топ-30
Биатлон / Чемпионат мира 0

Немецкий биатлонист Макс Барчевиц одержал победу в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Серебряным призёром стал норвежец Вебьорн Сёрум. Третий результат продемонстрировал швейцарец Себастьян Штальдер.

Лучший из россиян, Кирилл Бажин, занял шестое место.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юниоры. Индивидуальная гонка
1. Макс Барчевиц (Германия) — 40.15,8 (0).
2. Вебьорн Сёром (Норвегия) — 18,7 (2).
3. Себастьян Штальдер (Швейцария) — +46,7 (1)...
6. Кирилл Бажин (Россия) — +1.27,7 (2)...
26. Вадим Истамгулов (Россия) — +2.33,4 (2)...
28. Даниил Серохвостов (Россия) — +2.39,3 (4)...
33. Саид Каримулла Халили (Россия) — +3.23,5 (5).

Сегодня, 27 января, также состоится индивидуальная гонка у юниорок.

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