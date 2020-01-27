Глава Союза биатлонистов России: мы провалились? Я бы так не сказал

Глава Союза биталонистов России Владимир Драчёв прокомментировал результаты биатлонной сборной в нынешнем сезоне.

«Посмотрите, какой огромный рост у Норвегии и Франции, почему нужно говорить о том, что мы провалились? Я бы так не сказал. Посмотрите на французов, у них шесть человек постоянно в первой десятке. Они живут и тренируются в горах, а мы работаем в основном на равнине. Постараемся, чтобы наши спортсмены тоже как можно больше тренировались в горах. Мы идём на своих местах, на третьем-четвёртом, это наш уровень.

В сборной России все всё понимают, что нужно делать, мы уже согласовали план на всю команду и каждого спортсмена по отдельности.

26 стартов без призовых мест? Это вопрос как подготовки, так и неудачи. Вопрос в том, почему наши лидеры перестали попадать в призы. Разбираемся с ситуацией, пытаемся исправить. Будем поправлять то, что можно успеть», — передаёт слова Драчёва «Матч ТВ».