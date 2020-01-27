Глава СБР рассказал, от кого из россиян ждёт медалей на чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.
«Не сомневаюсь, что мы будем стараться исправлять ситуацию на чемпионате мира, она в целом исправима. У нас произошёл сбой организма у спортсменов после перепада высот. Наша задача — восстановить спортсменов и подготовить команду к чемпионату мира в наилучшей форме.
От кого жду медалей? От Логинова и Елисеева, Куклиной и Мироновой. Также жду медалей во всех эстафетных гонках», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».
Драчёв также рассказал, почему российские биатлонисты уступают по скорости соперникам.
«Что происходит со скоростью спортсменов по трассе? У нас есть маленький рост по сравнению с прошлым годом, но он не такой большой, как нам хочется. У Елисеева рост есть, Логинов остался на своём уровне. Скорость же быстро не растёт, это большая работа примерно на годичный цикл», — сказал Драчёв.
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