Бабиков: мы все в какой-то степени разленились, нужно сильнее насиловать себя летом

Российский биатлонист Антон Бабиков проанализировал причины, по которым не сумел отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы. В квалификационных стартах Бабиков занял третье и седьмое места.

«Я недоволен, конечно, собой. Мы спустились с гор, с нового для себя тренировочного места. У меня не было на первый спринт ощущения лёгкости, и сейчас оно не появилось. Сделал для себя выводы, что больше не буду пытаться с этого места приезжать на первую волну. Но это все такие маленькие факторы. Даже если их исправить, то они всё равно не привели бы к победе. Потому что ребята очень сильно показали себя.

Опять не хватило на последний круг? В общем и целом — конечно. Но нет ощущения, что я где-то встал. Да, есть определённое западение скорости, точнее, я не наращиваю скорость, как нужно это делать на последнем круге. Эта тенденция, в принципе, продолжается два года. Не у одного меня, а у многих спортсменов сборной команды. Я не вижу ничего критичного, знаю, что можно исправить. Просто нужно тренироваться. Мы все в какой-то степени разленились, поверили, что можно тренироваться на 40 процентов меньше, якобы аккумулируя энергию, и потом показывать скорость. Но практика двух лет показывает, что это неправильно и нужно сильнее насиловать себя летом. Мы это делали, и надо снова к этому приходить.

Была ли успешной методика Падина два года назад? Там у нас однозначно были минусы. Минусы в плане психологии. Мы где-то немножко неправильно мыслили. Но в плане тренировочного процесса это было больше похоже на правду, чем-то, что мы имеем сейчас. Можно много говорить, что Логинов у нас что-то пропустил или Елисеев не стоял на снегу два дня, и превращать это в две недели, или ещё что-то такое выдумать. Нужно просто взять статистику всех спортсменов, и тогда увидим, что у кого какие причины ни были, ситуация у всех одинаковая. Поэтому надо изменить что-то в подготовительном периоде. Я для себя считаю, что нужно снова сдвинуться в то направление, когда мы делали более жесткие тренировки, более опасные — до того, что можно надорваться, перетрудиться. Но только так можно получить какой-то результат», — приводит слова Бабикова официальный сайт «Матч ТВ».