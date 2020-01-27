Малышко: если идти пешком и стрелять, то будем бить очередные антирекорды

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, с какими целями приезжал в Ижевск, где проходил отбор на чемпионат Европы. Малышко был пятым в обеих спринтерских гонках и не квалифицировался на континентальное первенство.

«Не могу сказать, что расстроился. Цель на эти гонки была в том, чтобы убедиться, что могу бежать, могу стрелять. В стрельбе сегодня немножко провалился, но в целом могу сказать, что гонки хорошо получились. Настрой в принципе позитивный.

Не вижу смысла бегать статистом. Если идти пешком и просто стрелять, то будем бить очередные антирекорды. Сейчас биатлон пришёл к тому, что у каждой команды по два и больше спортсменов, которые и бегут, и стреляют. Если идти пешком — будем околачивать какую-нибудь двадцатку. А смысл? Нужно идти всегда на максимуме. Если получится, то получится. Смысл занимать далёкие места с нулями?» — приводит слова Малышко официальный сайт «Матч ТВ».