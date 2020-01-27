Губерниев: тренеры сборной России по биатлону немного начудили с подготовкой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборная России по биатлону сможет выиграть медали на предстоящем чемпионате мира в Антхольце. Турнир стартует 13 февраля.

«У наших тренеров здравый и профессиональный подход к делу. Поэтому ребята с девчонками им доверяют. Кстати, я больше верю в женскую команду. Хочу, чтобы мужики подтянулись. Уверен, что на чемпионате мира мы не останемся без наград. Думаю, что мы выиграем три медали! Не факт, что они будут золотыми, но я почему-то убеждён, что, когда снизу нам постучали, начнётся всплытие. Скоро покажется перископ нашей подводной лодки в первой смешанной гонке на чемпионате мира, а дальше мы неуклонно начнём всех побеждать.

У меня есть ощущение, что тренеры немного начудили с подготовкой. Они сами это понимают. Но ключевое слово здесь не «начудили», а «немного». Поэтому я думаю, что они знают, как выплыть из ситуации. Но соперники тоже не будут стоять на месте, а будут сильно прибавлять, поэтому нам надо сделать четыре шага вперёд, когда соперники сделают два. В состоянии ли мы это сделать? А почему нет?! Проиграть мы всегда успеем, а вот выиграть – надо потрудиться», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».