Хованцев: на ЧМ-2020 по биатлону три медали сборной России можно будет считать успехом

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, чего ждёт от чемпионата мира в Антхольце (Италия), который будет проходить с 13 по 23 февраля.



«Если касаться индивидуальных медалей, то ждём наград от Александра Логинова, Матвея Елисеева, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Пёрхт. Она немного приболела после Шальке, но в Антхольце выступала достаточно хорошо. Ещё ждём медалей в эстафетах.



Глазырина? Куда предпочтительнее, конечно, Настя Поршнева.

Какое количество медалей на ЧМ от россиян можно считать успехом? Повторение прошлогоднего результата — три медали — было бы достаточно хорошим выступлением для нашего биатлона сегодня. Будут ли три бронзовые медали считаться успехом? Смотря где они добыты, при какой ситуации. Медаль медали рознь. Если это будет личная гонка, то бронзовая медаль — это очень хорошо», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».