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Бабиков: пытался найти календарный план, но не смог

Бабиков: пытался найти календарный план, но не смог
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира 2017 года, российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своих ближайших планах. Он не сумел отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы. В отборочных спринтах Бабиков занял третье и седьмое места.

«Что буду делать дальше? Я пытался найти календарный план, но не смог. Где его можно посмотреть? На сайте СБР? Как-то можно, да, через пень-колоду? Не знаю. Посмотрю. Вряд ли выступлю только на чемпионате России. Хочется попробовать себя на других гонках. Попробую разогнаться. Зачем сидеть без стартов? Мы столько готовились. И нужно поддержать регион, который немало вкладывает в меня. Поэтому постараюсь поддержать регион и посоревноваться», — приводит слова Бабикова сайт «Матч ТВ».

Бабиков является трехкратным чемпионом Европы.

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