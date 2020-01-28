Маковеев — о шансах России на медали ЧМ: мы же не страна третьего мира в биатлоне

Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев оценил выступление сборной России в нынешнем сезоне. По итогам этапа в Поклюке россияне установили антирекорд — 26 гонок подряд без медалей в Кубке мира.



«Медали на чемпионате мира возможны, даже при такой форме. В любом случае, мы же не страна третьего мира в биатлоне, мы можем быть на пьедестале. Да, допущены ошибки в методике, но я не думаю, что это вопрос к спортсменам. Это, скорее, к тренерам. Вся проблема – мы усердно готовимся к отборам, а к основным стартам набрать сил не можем.



Мы видим динамику: от этапа к этапу результаты ухудшаются. Если по стрельбе ещё мало вопросов, то отставание ходом – регресс. В преддверии чемпионата мира, где трасса будет на достаточной высоте, нужно быть готовым функционально», – приводит слова Маковеева РИА «Новости».

Чемпионат мира по биатлону стартует в Антхольце 13 февраля.