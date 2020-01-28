Маковеев — о шансах России на медали ЧМ: мы же не страна третьего мира в биатлоне

Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев оценил выступление сборной России в нынешнем сезоне. По итогам этапа в Поклюке россияне установили антирекорд — 26 гонок подряд без медалей в Кубке мира.
«Медали на чемпионате мира возможны, даже при такой форме. В любом случае, мы же не страна третьего мира в биатлоне, мы можем быть на пьедестале. Да, допущены ошибки в методике, но я не думаю, что это вопрос к спортсменам. Это, скорее, к тренерам. Вся проблема – мы усердно готовимся к отборам, а к основным стартам набрать сил не можем.
Мы видим динамику: от этапа к этапу результаты ухудшаются. Если по стрельбе ещё мало вопросов, то отставание ходом – регресс. В преддверии чемпионата мира, где трасса будет на достаточной высоте, нужно быть готовым функционально», – приводит слова Маковеева РИА «Новости».
Чемпионат мира по биатлону стартует в Антхольце 13 февраля.
- 28 января 2020
-
08:25
-
08:10
-
08:05
- 27 января 2020
-
21:31
-
19:29
-
18:27
-
18:12
-
17:39
-
15:45
-
15:42
-
15:33
-
15:29
-
14:49
-
14:42
-
12:32
-
12:27
-
12:00
-
11:41
-
11:16
-
11:07
-
11:00
-
10:47
-
09:48
-
08:31
-
08:25
- 26 января 2020
-
21:59
-
21:27
-
20:53
-
20:30
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
19:09
-
18:52
-
18:26