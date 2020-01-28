Малышко: на Кубки России не поеду

Олимпийский чемпион российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о своих ближайших планах. Он стал пятым в обеих спринтерских гонках в рамках отбора на чемпионат Европы в Отепя.

«В первую очередь приеду домой. Скорее всего, буду готовиться к чемпионату России. Может быть, поеду в Европу бегать марафоны, потому что соревновательную практику нужно поддерживать. На Кубки России не поеду. В Санкт-Петербурге вроде погода стала лучше, но идеальной трассы нет. Наверное, придётся проводить сбор в Контиолахти или где-то ещё», — цитирует Малышко сайт «Матч ТВ».

Дмитрий также рассказал, по чьим планам готовился в последнее время.



«В Контиолахти и в Сочи писал план Хованцев. Сейчас буду придерживаться плана Хованцева. Мы с ним на связи. Когда шли соревнования здесь, то сам подводкой занимался, а дальше буду с ним общаться. Общались ли с ним между гонками в Ижевске? Да. Я рассказал ситуацию, по гонке поговорили. Рабочие моменты. Он сказал, чтобы настраивался и работал дальше», — сказал Малышко.

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